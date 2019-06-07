Зеленский назвал правильным свое решение о роспуске парламента

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Решение распустить Верховную раду было правильным. Об этом в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасибо, что своим "плодотворным" трудом доказываете всем, что решение о роспуске парламента было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателем, продолжаете оставаться собой, продолжаете прогуливать и "кнопкодавить", доказываете, что те "горячие" слова, которые вам адресуют граждане, заслужены", - сказал он в своем видеобращении, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Зеленский пояснил, что он убедился в правоте своего решения о роспуске парламента, так как депутаты провалили все предложенные президентом законопроекты. "Что депутаты сделали за это время? Они оставили мажоритарку, неприкосновенность, старых министров, старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение", - добавил президент.

"Уровень поддержки был 4%. Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно, люди все видят и все понимают. 21 июля (выборы в Раду - прим. ТАСС) они все оценят обязательно", - заключил он.