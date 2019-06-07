{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

И.о. главы Пентагона и министр обороны Греции обсудили РФ и безопасность в Черном море

Они договорились продолжить совместную работу по распределению обязанностей в НАТО и модернизации в сфере обороны

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы министра обороны США Патрик Шанахан и его греческий коллега Эвангелос Апостолакис обсудили в пятницу во время переговоров в Пентагоне безопасность на Балканском полуострове и в Черном море. Об этом говорится в распространенном заявлении американского военного ведомства.

Шанахан и Апостолакис "обсудили широкий спектр вопросов обороны, включая региональную безопасность на Балканах и в Черном море, а также региональные последствия конкуренции великих держав с Россией и Китаем", отметили в Пентагоне. "Они договорились продолжить совместную работу по распределению обязанностей в НАТО и модернизации в сфере обороны", - отмечается в документе.

Теги
СШАГрецияШанахан, Патрик
Власти столицы и регионов Франции закрыли исторические кварталы для "желтых жилетов"
В субботу пройдет очередная серия протестов
Читать полностью