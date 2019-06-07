И.о. главы Пентагона и министр обороны Греции обсудили РФ и безопасность в Черном море

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы министра обороны США Патрик Шанахан и его греческий коллега Эвангелос Апостолакис обсудили в пятницу во время переговоров в Пентагоне безопасность на Балканском полуострове и в Черном море. Об этом говорится в распространенном заявлении американского военного ведомства.

Шанахан и Апостолакис "обсудили широкий спектр вопросов обороны, включая региональную безопасность на Балканах и в Черном море, а также региональные последствия конкуренции великих держав с Россией и Китаем", отметили в Пентагоне. "Они договорились продолжить совместную работу по распределению обязанностей в НАТО и модернизации в сфере обороны", - отмечается в документе.