Социалисты Молдавии продолжат переговоры с Acum о новом кабинете, несмотря на решение КС

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) прибыли в субботу утром в парламент, чтобы провести переговоры о формировании правящей коалиции и правительства с проевропейским блоком Acum ("Сейчас"). Об этом заявил депутат, секретарь ПСРМ по идеологии Иван Чебан.

"Все 35 депутатов фракции ПСРМ собрались на заседание в парламенте, чтобы продолжить переговоры с Acum о преодолении политического кризиса. Кроме того, ПСРМ расценивает вчерашнее решение Конституционного суда (КС) Молдовы как попытку узурпации власти", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

Таким образом он прокомментировал опубликованное в субботу пояснение КС, в котором говорится, что, согласно основному закону, срок формирования нового правительства истек вечером 7 июня и президент обязан распустить парламент. Судьи отметили, что накануне приняли решение по запросу Игоря Додона об интерпретации 85-й статьи конституции. Они напомнили, что, "согласно конституционным положениям, трехмесячный срок (90 дней), в течение которого вновь избранный парламент должен формировать правительство, начинается со дня утверждения выборов", которое состоялось 9 марта.

Если следовать решению суда, переговоры о формировании кабинета вести нельзя и президент обязан распустить парламент и назначить досрочные выборы.