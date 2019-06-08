Соцпартия Молдавии и блок Acum подписали в парламенте соглашение о деолигархизации страны

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейского блока Acum ("Сейчас") подписали в субботу соглашение о деолигархизации страны перед заседанием парламента, на котором планируют обсудить формирование парламентского большинства. Об этом сообщила ТАСС лидер ПСРМ Зинаида Гречаный.

"Социалисты подписали временное политическое соглашение с блоком Acum о деолигархизации страны и возвращении Республики Молдова в конституционное поле", - сказала Гречаный. По ее словам, в этом документе партии также обязуются одобрить на пост председателя парламента кандидатуру представителя ПСРМ, а пост премьер-министра, согласно договоренности, достанется блоку Acum.

После парламентских выборов 24 февраля ПСРМ вела сложные переговоры о формировании парламентского большинства и правительства с блоком Acum. Обе партии отказались создавать коалицию с контролирующей правительство Демократической партией Молдовы (ДПМ), которую они обвинили в узурпации власти в стране.