Посольство США: депутатам Молдавии нужно дать максимальное время для достижения соглашения

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Посольство США в Кишиневе приветствовало усилия парламентских партий Молдавии по выходу из политического кризиса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте дипломатической миссии.

"Соединенные Штаты поддерживают усилия политических партий Молдовы по обсуждению соглашения и выходу из продолжающегося политического кризиса. Выборным должностным лицам необходимо предоставить максимально возможное время и возможность достичь соглашения. Народ Молдовы заслуживает полностью функционирующего правительства, которое может возобновить работу для улучшения жизни всех граждан", - отмечается в сообщении.

В субботу президент Молдавии Игорь Додон встретился с послами России, США и ЕС и проинформировал их о возможной дестабилизации ситуации в республике. Президент уведомил дипломатов о том, что он решил не подписывать указ о роспуске парламента, как это предписал Конституционный суд (КС). После этого послы вместе с главой государства посетили парламент, где поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова договорилась о формировании парламентского большинства и правительства с проевропейским блоком Acum ("Сейчас").

После парламентских выборов 24 февраля обе партии отказались создавать коалицию с контролирующей правительство Демократической партией Молдовы (ДПМ), которую обвинили в узурпации власти в стране.

В субботу ДПМ заявила, что не признает решения, которые будут приняты действующим составом парламента. ДПМ обратила внимание на решение КС и заявила, что участники заседания могут быть обвинены в попытке узурпации власти.