Лидер социалистов стала единственным кандидатом на пост председателя парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный выдвинута единственным кандидатом на пост председателя парламента. Такое решение было принято в субботу депутатами фракций ПСРМ, поддерживающей президента Игоря Додона, и проевропейского блока Acum ("Сейчас") на заседании, которое транслировалось на сайте Privesc.

После этого парламентарии ушли на перерыв. Спикера будут выбирать тайным голосованием.

По итогам выборов 24 февраля в 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования: ПСРМ (35 мандатов), контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и блок Acum (26 мандатов).

Демократы не присутствовали на этом заседании. В субботу вице-председатель Демократической партии Молдовы Андриан Канду заявил, что партия не признает решения, которые будут приняты действующим составом парламента, а участники заседания могут быть обвинены в попытке узурпации власти. Также Конституционный суд Молдавии выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.