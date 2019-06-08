Группа дружбы Бундесрата ФРГ выступила за упразднение санкций между Германией и Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Германо-российская группа дружбы Бундесрата ФРГ выступает за постепенное упразднение санкций между Германией и Россией. Об этом заявила в субботу председатель группы, премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг, выступая на совместном заседании с группой по сотрудничеству Совета Федерации в Санкт-Петербурге.

"Есть обоюдные взаимные санкции между Германией и Россией. И наше пожелание заключается в том, чтобы эти санкции были упразднены. Упразднение санкций привязывается к исполнению положений минских соглашений, и мне думается, мы можем просто сообща выступать за то, чтобы продолжать нашу нить диалога и настаивать на том, чтобы пошагово эти санкции упразднялись", - сказала Швезиг.

Вопрос санкций не обсуждался в ходе предыдущих ежегодных встреч групп сотрудничества Бундесрата и Совета Федерации, рассказал журналистам руководитель группы с российской стороны, член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Валерий Пономарев. "Если в прошлые заседания вопрос санкций мы обходили стороной, и никто не хотел дискуссии на эту тему вести, то вчера во время дружеского ужина у нас этот вопрос в принципе не сходил с повестки. Это уже большой показатель, что скоро уже начнется не только обсуждение <…> Если будут шаги с той стороны, мы в обратную сторону быстро сделаем ответные шаги", - сказал он, отметив, что в субботу в Петербурге состоялось уже третье заседание парламентских групп двух стран после трехлетнего перерыва, установившегося в 2014 году на фоне санкций.

Возобновление доверия

На встрече участники озвучили основные показатели экономического взаимодействия двух стран. Так, государственный секретарь, уполномоченный федеральной земли Бранденбург при федеральном правительстве Томас Кралински отметил, что Германия является вторым по величине торговым партнером России после Китая и что "товарооборот между Германией и Россией в два раза больше, чем товарооборот между Россией, США и Англией вместе взятыми". По данныгосударственный секретарь, уполномоченный федеральной земли Бранденбург при федеральном правительстве Томас Кралински отметил, что Германия является вторым по величине торговым партнером России после Китаям Российско-Германской внешнеторговой палаты, товарооборот за 2018 год вырос на 8,4% до €61,9 млрд.

По показателям за прошлый год, в России работают около 5 тыс. германских компаний, в ФРГ сосредоточено около 1,5 тыс. фирм с российским капиталом. В 2018 году российский экспорт в Германию увеличился на 32,5% и составил $34,1 млрд, а импорт из ФРГ вырос на 25,5% до $32,5 млрд. Среди основных торговых партнеров Германии по итогам прошлого года Россия заняла 13-е место.

"Экономические показатели растут в связи с тем, что, как мы это видим, возобновляется доверие. У нас очень тесный политический и экономический обмен между нашими странами, за последние годы многое было сделано для того, чтобы интенсифицировать этот обмен", - сказал Кралински.

Наряду с вопросами торгово-экономических связей России и Германии, на заседании обсуждались также темы правового регулирования переработки и утилизации отходов и вопросов охраны окружающей среды, межрегионального сотрудничества.

Заседание в 2020 году

Председатель с германской стороны рассказала журналистам, что следующее заседание парламентских групп по сотрудничеству пройдет в Потсдаме. "Там в следующем году будет отмечаться 75 лет Потсдамского соглашения. Это очень важная дата для нас. Мы хотим приурочить заседание как раз к этой тематике", - отметила Швезиг, добавив, что одной из основных тем встречи в 2020 году станет развитие сельской местности.