Посол Белоруссии: Минск и Москва подошли к новому этапу союзного сотрудничества

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия после двух десятилетий совместного сотрудничества в рамках договора о Союзном государстве подошли к новому этапу отношений. Об этом сказал в субботу посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, выступая на Дне многонациональной России в Минске.

"Мы прошли достаточно большой путь, и сейчас наступил принципиальный момент - подведения итогов двух десятилетий совместного сотрудничества и определения путей продвижения в Союзном государстве", - сказал Семашко. В декабре этого года Белоруссия и Россия будут праздновать 20-летие Союзного государства.

"Непросто идет процесс, но мы сегодня констатируем, что должны выйти на новый этап", - добавил посол. По его мнению, эти задачи решаются на уровне правительств двух стран, посольств и Постоянного комитета Союзного государства. "Главная цель - чтобы народы Беларуси и России не испытывали никаких проблем, могли удовлетворить все свои потребности", - сказал Семашко.

Касаясь праздника в Минске, посол отметил, что во всем мире Россию представляют как великое государство, которое, к тому же, несмотря на все перипетии в истории, сохранила свою самобытную культуру. "Россия сохранила свой характер: если петь, так петь, если танцевать, так танцевать, если отстаивать свою свободу, то до победы", - подчеркнул белорусский посол. Он также напомнил, что белорусов и россиян ждет знаменательная дата - 75-летие Великой Победы.

Исполнители из разных российских регионов принимают участие в праздновании Дня многонациональной России в центре Минска. На территории Верхнего города работают свыше 20 тематических площадок, выступают художественные коллективы. У Дворца спорта проходит гала-концерт, который продлится до позднего вечера. Для минчан и гостей города спела звезда эстрадной и джазовой сцены, народная артистка России Лариса Долина, зрители ждут выступления "Хора Турецкого".

С хоровыми традициями русской культуры белорусов познакомит также Государственный Волжский русский народный хор. Выступит и Ансамбль песни и пляски Западного военного округа Министерства обороны России.