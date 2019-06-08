Президент Молдавии выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду. На своей странице в Facebook в субботу Додон проинформировал, что подписал соответствующий указ.

"После консультаций с парламентскими фракциями я принял решение выдвинуть Санду кандидатом на пост премьер-министра Республики Молдова", - написал Додон.