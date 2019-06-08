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Парламентские выборы в Молдавии - 2019
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Президент Молдавии выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра

Санду является лидером Партии действия и солидарности
Майя Санду Вадим Денисов/ТАСС
Описание
Майя Санду
© Вадим Денисов/ТАСС

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду. На своей странице в Facebook в субботу Додон проинформировал, что подписал соответствующий указ.

"После консультаций с парламентскими фракциями я принял решение выдвинуть Санду кандидатом на пост премьер-министра Республики Молдова", - написал Додон.

В Молдавии премьер-министра утверждает парламент по предложению президента. Партия Санду входит в проевропейский блок Acum ("Сейчас"). Ее выдвижение стало результатом договоренности между блоком и поддерживающей президента Партией социалистов Республики Молдова. В соответствии с соглашением блок Acum поддержал кандидатуру лидера социалистов Зинаиды Гречаный на пост председателя парламента.

Ранее в субботу представители контролирующей правительство Демократической партии Молдовы заявили, что не признают решения, которые будут приняты действующим составом парламента, а участники его заседаний могут быть обвинены в попытке узурпации власти. Перед этим Конституционный суд Молдавии выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПарламентские выборы в Молдавии - 2019
Парламентские выборы в Молдавии - 2019
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