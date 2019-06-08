Конституционный суд Молдавии объявил незаконным избрание Гречаный спикером парламента

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии признал незаконным избрание Зинаиды Гречаный председателем парламента. Об этом говорится в решении, которое было принято через два часа после голосования в парламенте.

"Объявляется неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента Х созыва, об избрании Зинаиды Гречаный на пост председателя парламента", - отмечается в решении, которое размещено на официальном сайте суда. Также судьи объявили незаконными все документы, которые в будущем примет парламент.

Запрос на вынесение решения Конституционным судом подала Демократическая партия Молдовы, которая в прошлом парламенте контролировала правящее большинство.

В субботу президент Молдавии Игорь Додон встретился с послами России, США и ЕС и проинформировал их о возможной дестабилизации ситуации в республике. Президент уведомил дипломатов о том, что он решил не подписывать указ о роспуске парламента, несмотря на постановление Конституционного суда. После этого послы вместе с главой государства посетили парламент, где поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас") избрали лидера социалистов Гречаный спикером и договорились о формировании правящего большинства и правительства. Кандидатом в премьеры президент по согласованию с депутатами выдвинул лидера Acum Майю Санду.

После парламентских выборов 24 февраля обе партии отказались создавать коалицию с контролирующей правительство Демократической партией Молдовы, которую обвинили в узурпации власти в стране.