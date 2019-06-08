Глава миссии ЕС призвал парламентские партии Молдавии найти выход из кризиса

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Глава миссии ЕС в Молдавии Петер Михалко призвал парламентские партии найти решение для преодоления политического кризиса. Об этом он заявил после избрания председателем законодательного органа лидера Партии социалистов (ПСРМ) Зинаиды Гречаный.

"Политические партии молдавского парламента продолжают поиск решений для преодоления политической блокады. Депутаты, выбранные демократическим путем, должны принять решение о результатах политического процесса. ЕС стремится к продолжению своих тесных отношений с Республикой Молдова и реализации Соглашения об ассоциации в интересах граждан Молдовы", - написал Михалко на своей странице в Facebook.

Ранее усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США и России в Молдавии. В субботу президент Молдавии Игорь Додон встретился с послами России, США и ЕС и проинформировал их о возможной дестабилизации ситуации в республике. Президент уведомил дипломатов о том, что он решил не подписывать указ о роспуске парламента, как это предписал Конституционный суд.

Послы вместе с главой государства посетили парламент, где поддерживающая президента ПСРМ и проевропейский блок Acum ("Сейчас") избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный спикером и договорились о формировании правящего большинства и правительства.