Парламент Молдавии сформировал свои рабочие органы

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии после трех месяцев переговоров сформировал свои рабочие органы. На заседании в субботу депутаты избрали председателем парламента лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречаный. Ее заместителями стали Иван Чебан от ПСРМ, Александр Слусарь от партии "Платформа "Достоинство и правда" и Михай Попшой от Партии действия и солидарности.

На этом же заседании были утверждены члены постоянного бюро и парламентских комиссий. Представители контролирующей правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ) не присутствовали на заседании, в здании парламента было отключено электричество и отсутствовал персонал секретариата.

Конституционный суд (КС) Молдавии через два часа после голосования в парламенте признал неконституционным избрание Гречаный спикером, а также заявил о незаконности всех документов, которые в будущем примет парламент в этом составе. Ранее КС выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

В 101-местный парламент Молдавии по результатам выборов 24 февраля прошли три крупных формирования: поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова (35 мандатов), контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и блок Acum ("Сейчас") с 26 мандатами.