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Парламентские выборы в Молдавии - 2019

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду.

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МолдавияПарламентские выборы в Молдавии - 2019
Парламентские выборы в Молдавии - 2019
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