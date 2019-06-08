Парламент Молдавии принял декларацию "о захваченном государстве"

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества", - отмечено в документе. В нем выражен вотум недоверия Конституционному суду (КС), а также содержится требование отправить в отставку руководителей Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией. Депутаты объяснили это тем, что эти учреждения находятся под контролем Демократической партии и ее лидера, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Также предложено отменить смешанную избирательную систему, которая была введена по предложению демократов.

Ранее усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США, России и ЕС в Молдавии. В субботу президент Молдавии Игорь Додон проинформировал их о возможной дестабилизации ситуации в республике. Он уведомил дипломатов, что решил не подписывать указ о роспуске парламента, как это предписал КС.

Послы США, ЕС и России, вместе с главой государства посетили парламент, где поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас") избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный спикером и сформировали правительство во главе с лидером Acum Майей Санду. Однако Демпартия, которая контролировала прежний парламент и правительство, расценила эти решения как незаконные и отправила запрос в КС, который уже через два часа также признал их незаконными.