Назначенный главой МВД Молдавии Андрей Нэстасе опасается арестов руководства страны

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президента Молдавии Игоря Додона, спикера парламента Зинаиду Гречаный, премьер-министра Майю Санду и других членов нового правительства могут арестовать в течение нескольких часов. Такие опасения высказал на брифинге в парламенте в субботу лидер "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, назначенный вице-премьером и министром внутренних дел.

"Нас могут арестовать в любой момент, мы получаем сигналы из рядов полиции о том, что есть такие планы. От потерявшей власть Демократической партии [Молдовы] можно ожидать что угодно. Для нас главное, что мы получили поддержку международных партнеров", - сказал Нэстасе. Об угрозах, которые раздаются в их адрес, заявили в субботу Игорь Додон, ряд депутатов и членов кабинета.

Ранее усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США, России и ЕС в Молдавии. В субботу президент Молдавии проинформировал их о возможной дестабилизации ситуации в республике. Додон уведомил дипломатов о том, что он решил не подписывать указ о роспуске парламента, как это предписал Конституционный суд (КС).

После этого послы США, ЕС и России вместе с главой государства прибыли в парламент, где поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас") избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный спикером и сформировали правительство во главе с Санду.

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк расценил это как "узурпацию власти". ДПМ обратилась в Конституционный суд с просьбой оценить законность решений, принятых депутатами. В течение двух часов суд признал их нелегитимными.