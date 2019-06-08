Администрация президента Молдавии обвинила Конституционный суд страны в злоупотреблениях

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Администрация президента Молдавии обвинила в злоупотреблениях Конституционный суд, который признал незаконными решения парламента, принятые в субботу. Об этом сообщил советник президента страны по юридическим вопросам Максим Лебидинский. Он заявил, что готовит обращение в Европейский суд по правам человека, а также Венецианскую комиссию Совета Европы.

"Данное решение является прямым нарушением права депутатов парламента Республики Молдова избирать и быть избранными, кроме того, их мандат пытаются незаконно ограничить. В конституции четко оговариваются полномочия депутатов и временные сроки. Кроме того, сегодняшнее решение суда является превышением конституционных норм и преследует цель узурпировать полномочия депутатов", - отметил Лебидинский.

Ранее в субботу депутаты поддерживающей президента страны Игоря Додона Партии социалистов Республики Молдова и проевропейского блока Acum ("Сейчас") сформировали органы управления парламентом и правительство. Лидеры правящей Демократической партии Молдовы заявили, что больше не признают решения нынешнего состава парламента, а участники заседаний могут быть обвинены в попытке узурпации власти.

Конституционный суд в субботу также объявил незаконными действия депутатов. Он выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен. При этом в защиту депутатов парламента в субботу выступили послы ЕС, России и США.