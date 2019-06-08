Госсекретарь Минюста Молдавии усомнился в корректности решений Конституционного суда

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Министерства юстиции Молдавии Николай Ешану усомнился в корректности решений Конституционного суда (КС) страны, которые публиковала пресс-служба этого ведомства в субботу.

"Очень надеюсь, что официальная страница КС была взломана и мы не дошли до того, что наблюдаем, как КС смотрит телевизор и объявляет неконституционными решения парламента, которые, как я понимаю, еще даже не оформлены письменно", - написал чиновник на своей странице в Facebook.

Сегодня депутаты поддерживающей президента страны Игоря Додона Партии социалистов Республики Молдова и проевропейского блока Acum ("Сейчас") после трехмесячных переговоров сформировали органы управления парламентом и правительство. Лидеры правящей Демократической партии Молдовы заявили, что не признают решения нынешнего состава парламента, обвинив участников заседания в попытке узурпации власти.

Конституционный суд в субботу также объявил незаконными действия депутатов. Он выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время, отведенное на формирование правительства (90 дней), и должен быть распущен. При этом в защиту депутатов парламента в субботу выступили послы ЕС, России и США.