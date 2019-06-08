В Южной Осетии впервые выберут парламент по смешанной системе

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Южная Осетия в воскресенье выберет депутатов парламента седьмого созыва. Впервые выборы проходят по смешанной мажоритано-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев выбирают по партийным спискам, другую половину - по одномандатным округам.

Как рассказала ТАСС председатель ЦИК Южной Осетии Белла Плиева, в день голосования с 8:00 (совпадает с московским) откроются 77 избирательных участков, 73 из них - на территории Южной Осетии, еще четыре за пределами республики - в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме и два участка - в консульстве в Северной Осетии. Все участки закроются ровно в 20:00, причем те избиратели, которые останутся на момент закрытия внутри участка, смогут проголосовать, а те, кто снаружи, - нет.

"Югоосетинские граждане на избирательных участках за пределами республики, в посольствах Южной Осетии в Москве и Сухуме, а также в консульстве во Владикавказе, смогут голосовать только по пропорциональной системе - по республиканским спискам партий", - подчеркнула Плиева.

По ее словам, на участках в республике в день голосования избиратели получат по два бюллетеня - для голосования за республиканский список, выдвинутый политической партией, и за одномандатника. "Бюллетени отличаются по цвету, один золотистого цвета, другой - серого. Избиратель должен голосовать в округе, где он проживает и где внесен в список избирателей, для исключения повторного голосования в паспорте будет ставиться специальная отметка", - отметила Плиева.

Партии и самовыдвиженцы

По данным ЦИК, по единому избирательному округу зарегистрированы семь партий - "Единая Осетия" во главе с министром ЧС республики Аланом Тадтаевым, "Единство народа" во главе с ее лидером Владимиром Келехсаевым, "Ныхас" во главе с бывшим главой МИД республики Давидом Санакоевым, "Народная партия" во главе с заведующим реанимационным отделением республиканской больницы Александром Плиевым, Коммунистическая партия республики во главе с секретарем ЦК Компартии Иналом Уригаевым, "Единство" во главе с бывшим министром экономики Геннадием Кокоевым и "Фыдыбаста" идет во главе с лидером партии, представителем президента в парламенте Вячеславом Гобозовым.

Также на выборах зарегистрированы 98 кандидатов по 17 одномандатным округам, из которых 60 - выдвиженцы от партий и 38 - самовыдвиженцы.

Среди самовыдвиженцев - экс-президент Южной Осетии Леонид Тибилов, бывший глава Ленингорского района Заза Дриаев, глава парламентского комитета по бюджету и налогам Жанна Кочиева, а также другие общественные и политические деятели республики. В числе выдвиженцев от партий по одномандатным округам - глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочиев, бывший кандидат в президенты Амиран Багаев , сотрудники силовых структур, экс-чиновники и депутаты.

Барьер и порог явки

Согласно законодательству республики, порог явки избирателей на парламентских выборах составляет 50% плюс один голос. Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому округу. В одномандатном округе кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Если несколько претендентов получат равное количество голосов, то избранным будет считаться тот, кто был зарегистрирован первым.

По данным ЦИК, для голосования на выборах депутатов парламента по единому избирательному округу было напечатано 40 тыс. бюллетеней с именами первой тройки кандидатов из списков политических партий, которые будут участвовать в выборах. Изготовлены бюллетени и для 17 одномандатных избирательных округов - по числу избирателей, внесенных в списки в каждом избирательном округе, плюс 3%.

При расчете количества бюллетеней, пояснила Белла Плиева, Центризбирком исходил из числа избирателей на выборах президента Южной Осетии в 2017 году. Население республики по состоянию на начало 2017 года составляло около 53 тыс. человек. Число избирателей оценивалось в 39 тыс. человек. По предварительным данным ЦИК, в настоящее время в списки избирателей на территории Южной Осетии внесены около 31 тыс. человек.

Согласно закону о выборах, депутатом может быть избран гражданин Южной Осетии, достигший на день голосования 21 года и постоянно проживающий на территории республики последние пять лет, предшествующие дню регистрации. Каждый кандидат-одномандатник должен был собрать в свою поддержку подписи не менее 10% общего числа избирателей, внесенных в списки на территории соответствующего избирательного округа.

По мнению югоосетинского политолога Юрия Вазагова, переход на смешанную систему выборов пришелся по душе избирателям. "Одномандатники повысили интерес избирателей к предвыборной кампании, позволив глубже высветить наиболее актуальные вопросы, волнующие население в округах", - рассказал Вазагов ТАСС. Он отметил, что и для самих мажоритариев участие в избирательной гонке стало неплохой политической школой - обозначился круг способных и амбициозных молодых людей, которые в дальнейшем могут иметь неплохие перспективы в сфере публичной политики.

Учитывая бурный информационный фон, который, по словам политолога, сопровождал нынешнюю предвыборную кампанию, ее можно охарактеризовать как самую непредсказуемую по сравнению с предыдущими выборами в высший законодательный орган страны. Он отметил, что уровень конкуренции, между различными политическими силами оказался высоким. "Избирателю предстоит сделать выбор между широким спектром партийных платформ, представленным пропрезидентскими силами, центристами, умеренной оппозицией и жестко настроенными оппонентами власти, - сказал Вазагов. - Общий настрой заключается в том, что республике нужен работоспособный парламент, который сможет внести свой вклад в решение наболевших проблем", - заключил он.

Международные наблюдатели

Плиева также рассказала, что с 8:00 до 23:00 в Цхинвале будет работать международный пресс-центр для журналистов и международных наблюдателей. В течение всего дня председателем и представителями ЦИК там будет выдаваться информация о ходе голосования, предусмотрены выступления наблюдателей и представителей госорганов республики.

"На выборы у нас аккредитованы более 70 журналистов из России и зарубежья, а также свыше 50 международных наблюдателей из Российской Федерации, Абхазии, Нагорного Карабаха, Луганской народной республики, Донецкой народной республики и Приднестровья. А также наблюдатели из дальнего зарубежья - из Никарагуа, Германии, Финляндии, Бельгии, Японии, Италии", - сообщила председатель.

Она уточнила, что делегация наблюдателей будет из членов Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ. В Центризбиркоме также отметили, что впервые на выборы прибыли международные наблюдатели из дальнего зарубежья - это вице-президент по здравоохранению, член Комиссии по народонаселению национальной Ассамблеи республики Никарагуа Мельвин Агурсия, финский обществовед и публицист Эркки Йохан Бекман, член партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн, руководитель бельгийской организации "Европа-Русь" Крис Роман, делегацию из Италии возглавил историк Стефанно Бонилаури, а наблюдателей из Японии - председатель ультраправой партии Японии "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура.