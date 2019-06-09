Президент Южной Осетии проголосовал на выборах в парламент республики

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в воскресенье проголосовал на выборах в парламент республики на избирательном участке №15, который находится в микрорайоне Жилмассив города Цхинвал.

"Эти выборы важные для народа Южной Осетии, ведь очень остро необходимо, чтобы были те силы, которые действительно работают, тогда и мне как главе исполнительной власти по конституции легче будет работать, легче будет добиваться решения тех или иных вопросов, устранения тех или иных проблем. И если не будет такого плотного взаимодействия с исполнительными органами власти, то тяжело говорить о каком-то развитии, тяжело говорить о том, что мы можем чего-то добиться. Думаю, что народ в принципе видел, кто и чем занимался из тех политических сил, которые сегодня представлены на голосовании. Я уверен, выберут те силы, которые стремятся делать, делали и будут делать", - сказал Бибилов журналистам.

Президент исключил любые нестабильные ситуации во время голосования. "Нет таких сил, которые хотели бы дестабилизации. Ожидаю спокойных выборов", - добавил он.

Впервые выборы в парламент Южной Осетии проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирают по партийным спискам, половину - по одномандатным округам. На выборах зарегистрированы семь партий - "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста". В одномандатных округах избираются 98 кандидатов, 60 из которых выдвинуты партиями, 38 - самовыдвиженцы.

Для голосования открыто 77 избирательных участков, 73 из них находятся на территории Южной Осетии, еще четыре - в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме, а также консульстве республики в Северной Осетии. По официальным данным, количество избирателей, внесенных в списки участковых избирательных комиссий на территории Южной Осетии, составляет порядка 31 тыс. человек.

Согласно законодательству республики, порог явки избирателей на парламентских выборах составляет 50% плюс один. Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 7%. В одномандатном округе кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Если несколько претендентов получат равное количество голосов, то избранным будет считаться тот, кто был зарегистрирован первым.