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Президент Южной Осетии проголосовал на выборах в парламент республики

Анатолий Бибилов исключил любые нестабильные ситуации во время голосования

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в воскресенье проголосовал на выборах в парламент республики на избирательном участке №15, который находится в микрорайоне Жилмассив города Цхинвал.

"Эти выборы важные для народа Южной Осетии, ведь очень остро необходимо, чтобы были те силы, которые действительно работают, тогда и мне как главе исполнительной власти по конституции легче будет работать, легче будет добиваться решения тех или иных вопросов, устранения тех или иных проблем. И если не будет такого плотного взаимодействия с исполнительными органами власти, то тяжело говорить о каком-то развитии, тяжело говорить о том, что мы можем чего-то добиться. Думаю, что народ в принципе видел, кто и чем занимался из тех политических сил, которые сегодня представлены на голосовании. Я уверен, выберут те силы, которые стремятся делать, делали и будут делать", - сказал Бибилов журналистам.

Президент исключил любые нестабильные ситуации во время голосования. "Нет таких сил, которые хотели бы дестабилизации. Ожидаю спокойных выборов", - добавил он.

Впервые выборы в парламент Южной Осетии проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирают по партийным спискам, половину - по одномандатным округам. На выборах зарегистрированы семь партий - "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста". В одномандатных округах избираются 98 кандидатов, 60 из которых выдвинуты партиями, 38 - самовыдвиженцы.

Для голосования открыто 77 избирательных участков, 73 из них находятся на территории Южной Осетии, еще четыре - в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме, а также консульстве республики в Северной Осетии. По официальным данным, количество избирателей, внесенных в списки участковых избирательных комиссий на территории Южной Осетии, составляет порядка 31 тыс. человек.

Согласно законодательству республики, порог явки избирателей на парламентских выборах составляет 50% плюс один. Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 7%. В одномандатном округе кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Если несколько претендентов получат равное количество голосов, то избранным будет считаться тот, кто был зарегистрирован первым.

Теги
Южная ОсетияБибилов, Анатолий Ильич
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