Партия Зеленского "Слуга народа" представила часть своих кандидатов на выборы в Раду

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Украинская партия "Слуга народа" в воскресенье представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах. Объявление было сделано на съезде партии, который прошел в Киеве в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

В числе первых в списке оказались глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, представитель Зеленского в правительства Андрей Герус, юрист Ирина Венедиктова, советник президента Михаил Федоров, спортсмен Жан Беленюк и другие. Стало известно, что актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков будет баллотироваться в мажоритарном округе в Кривом Роге. Как сообщил на съезде Разумков, в течение месяца партия принимает пожелания от избирателей, поэтому в списке возможны изменения. "Наша миссия - реализовать этот мандат, чтобы осуществить коренные перемены", - пояснил он.

Разумков подчеркнул, что партия "Слуга народа" после выборов в Раду будет, прежде всего, добиваться отмены депутатской неприкосновенности. В экономической сфере заложены меры для увеличения доходов граждан до "среднеевропейского уровня" и "приведение в порядок" налогообложения. Запланирована и медицинская реформа.

На съезде утверждена политическая программа партии. "Сегодня вечером и завтра будут проведены детальные консультации с делегатами, в том числе по вопросу кандидатов в мажоритарных округах", - пояснил Разумков.

В конце мая Стефанчук объявлял, что в основе идеологии президентской партии "Слуга народа" будет лежать концепция либертарианства.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений на Украине. За нее готовы проголосовать 48,2% тех, кто намерен идти на выборы и определился с решением.