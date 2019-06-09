Наблюдатель от ШОС сообщил, что выборы президента Казахстана прошли в спокойной атмосфере

ТАСС, 9 июня. Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли в воскресенье спокойно, никаких серьезных претензий к организаторам предъявлено не было. Об этом сообщил ТАСС по телефону член Центризбиркома России Александр Клюкин, следивший за ходом голосования в составе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Мы с 08:00 утра (05:00 мск) посетили 23 избирательных участка районных и в самом Нур-Султане. Все более чем спокойно на самом деле - никаких серьезных претензий к организаторам выборов ни у избирателей, ни у нас тоже не было", - сказал Клюкин.

По его словам, жалоб со стороны избирателей и наблюдателей от разных партий в ходе голосования также не было. "Какие-то мелкие были неполадки, но они тут же решались и не касались самих выборов", - подчеркнул член ЦИК РФ.

Клюкин также отметил, что утром явка на выборах президента Казахстана "была просто грандиозная". "Я такого не видел давно. Ну, может быть, на выборах президента России [2018 года] на некоторых участках, но я не был на этих выборах наблюдателем. А из того, что я сам видел, на некоторых участках было колоссальное количество избирателей, и это связано как раз с наплывом большим - 30-40-метровые очереди, люди спокойно стоят, дожидаются возможности проголосовать и уходят", - рассказал он.

Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана завершилось в воскресенье в 20:00 (17:00 мск).