Выборы в парламент Южной Осетии признаны состоявшимися

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах депутатов в парламент Южной Осетии к 18:00 мск составила 55,6%, таким образом выборы считаются состоявшимися. Об этом сообщила журналистам в воскресенье председатель ЦИК республики Белла Плиева.

"На 18:00 явка избирателей составила 55,6%. Выборы депутатов парламента Южной Осетии VII созыва состоялись", - сказала Плиева.

Согласно законодательству республики, порог явки избирателей на парламентских выборах составляет 50% плюс один. Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 7%. В одномандатном округе кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Если несколько претендентов получат равное количество голосов, то избранным будет считаться тот, кто был зарегистрирован первым.

На выборах в парламент Южной Осетии шестого созыва, которые проходили в 2014 году, явка на 18:00 мск составляла 50,46%.

О выборах

Впервые выборы в парламент Южной Осетии проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирают по партийным спискам, половину - по одномандатным округам. На выборах зарегистрированы семь партий - "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста". В одномандатных округах избираются 98 кандидатов, 60 из которых выдвинуты партиями, 38 - самовыдвиженцы.

Для голосования открыто 77 избирательных участков, 73 из них находятся на территории Южной Осетии, еще четыре - в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме, а также консульстве республики в Северной Осетии. По официальным данным, количество избирателей, внесенных в списки участковых избирательных комиссий на территории Южной Осетии, составляет порядка 31 тысячи человек.

В новость были внесены изменения (18:27 мск) - добавлены подробности.