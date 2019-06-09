Голосование на выборах в парламент Южной Осетии завершено

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах в парламент Южной Осетии завершилось в воскресенье в 20:00 (совпадает с московским). Об этом журналистам сообщили в ЦИК республики.

"Избирательные участки на выборах депутатов в парламент Южной Осетии закрылись в 20:00 как на территории республики, так и за ее пределами", - сказали в ЦИК

Для голосования было открыто 77 избирательных участков, 73 из них на территории Южной Осетии, еще четыре за пределами республики - в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме, а также два участка в консульстве в Северной Осетии.