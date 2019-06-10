Глава Исполкома СНГ назвал прошедшие в Казахстане выборы успешными

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев назвал прошедшие в Казахстане внеочередные выборы президента успешными и соответствующими демократическим нормам.

"Конечно, выборы можно считать успешными. Они были хорошо организованы, соответствовали законодательству Республики Казахстан и отвечают общепризнанным демократическим нормам", - заявил Лебедев в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС.

Глава Исполкома СНГ отметил высокую явку, которая, по его словам, свидетельствует о том, что "гражданам Казахстана не все равно, кто займет высший пост".

По предварительным данным ЦИК, действующий президент Касым-Жомарт Токаев побеждает выборах главы Казахстана во всех областях страны и набирает 70,76% голосов. Согласно опубликованным в воскресенье данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4% избирателей.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Токаев.