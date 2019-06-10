Токаев пообещал продолжить политику укрепления сотрудничества с Россией

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Нур-Султан продолжит политический курс на укрепление сотрудничества с Москвой. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в понедельник.

"У истоков казахстанско-российского сотрудничества стоял Нурсултан Абишевич Назарбаев, он работал вместе с Борисом Николаевичем Ельциным, продолжил работать с Владимиром Владимировичем Путиным. Был период, когда он работал и президентом Медведевым, поэтому считаю, что эта политика укрепления сотрудничества с Россией будет, безусловно, иметь свое продолжение", - сказал Токаев, отвечая на вопрос о двусторонних отношениях с РФ.

Он отметил, что стратегический характер сотрудничества между двумя государствами является "очень важным фактором обеспечения внутренней стабильности Казахстана" и продолжения реформ. "Потому что внешнее окружение, если оно является благоприятным, безусловно оказывает положительное влияние на внутреннюю политику, на продолжение внутреннего курса. Поэтому это очень комплексный вопрос, над которым мы будем заинтересованно работать", - пояснил Токаев.