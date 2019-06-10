Кандидат в британские премьеры Хант пообещал увеличить расходы на оборону

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Фактический кандидат на посты лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны Джереми Хант пообещал в случае своего прихода на должность главы правительства увеличить расходы на оборону. Соответствующее заявление занимающий пост министра иностранных дел политик сделал в понедельник на собрании своих сторонников, во время которого он официально объявил о начале своей предвыборной кампании.

"Нам нужны надлежащим образом профинансированные вооруженные силы, - отметил он, аргументируя это якобы имеющейся угрозой, которая исходит, по его мнению, от РФ и Китая. - Вот почему в условиях, когда Россия стала более агрессивной, а Китай - более автократическим, я обязуюсь увеличить процентную долю от нашего ВВП, которое мы отчисляем на оборону", - сказал Хант.

По его словам, падение берлинской стены явилось победой для стран Запада, потому что Великобритания, США и союзники Великобритании по НАТО "осознавали, что мир достигается посредством силы". "Я страстно желаю, чтобы глобальная миссия Соединенного Королевства продолжалась. Но за это придется заплатить цену", - добавил Хант, пояснив, что этой ценой и будет дополнительное финансирование вооруженных сил.

Затронув во время выступления и тему выхода Великобритании из ЕС, глава британского МИД дал понять, что неспособность осуществить Brexit поставила как страну, так и партию тори "на грань смертельной опасности". "Мое выдвижение в лидеры базируется на одной простой истине: без Brexit не будет ни правительства консерваторов, ни, возможно, даже Консервативной партии", - подчеркнул Хант. "Если мы хотим достичь сделки. - продолжил он, - то нам нужно взаимодействовать с Брюсселем серьезно. Из бесед с европейскими лидерами мне стало ясно, что для достижения сделки еще предстоит многое сделать, и что они ждут от нас предложений".

Поддержка министра обороны

Хант высоко оценил поддержку, которую ему публично выразила в понедельник перед объявлением о начале его избирательной кампании министр обороны Пенни Мордонт. Глава военного ведомства особенно отметила позицию своего коллеги по теме переговоров с ЕС об условиях Brexit. "Я верю в него [Ханта], потому что видела его [работу] в кабинете министров на протяжении последнего года, - заявила она. - Это правда, что ему доверяют со всех сторон и что он также занял свою позицию. Он боролся за сделку, но также понимал, что возможность выхода без сделки нельзя исключать для того, чтобы заключить хорошее соглашение".

Как замечает в этой связи телеканал Sky News, заявление Мордонт важно для Ханта, так как, по информации СМИ, она сама ранее раздумывала над тем, чтобы побороться за высший пост в партии. К тому же Мордонт - представительница крыла евроскептиков, а именно отсутствие поддержки со стороны этой группы в партии в конечном счете заставило предыдущего лидера тори и премьер-министра Терезу Мэй объявить о своей отставке. Ранее о поддержке Ханта заявила еще один "тяжеловес" Консервативной партии, глава МВД Эмбер Радд, которая, наоборот, возглавляет группу центристов тори, ориентированных на сохранение как можно более тесных связей королевства с ЕС.