Демпартию Молдавии призвали разблокировать министерства перед началом переговоров

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Демократическую партию Молдавии призвали разблокировать министерства перед началом переговоров об урегулировании политического кризиса. Об этом было объявлено представителями партии социалистов и блока Acum в ходе их совместного брифинга в понедельник.

"Демократы должны продемонстрировать добрую волю и разблокировать государственные учреждения. Пусть возвращаются на работу в парламент. У нас есть легитимное правительство, государственные учреждения должны быть функциональными", - сказал представитель входящей в блок Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

Ранее ДПМ пригласила представителей этих партий на переговоры.

Кризис в Молдавии

Парламент Молдавии после состоявшихся 24 февраля выборов пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Плахотнюк. Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС), который признал формирование коалиции и правительства незаконными. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.