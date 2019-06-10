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Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии сообщил о планирующемся на него покушении

Игорь Додон сообщил, что за его устранение предлагают $1 млн

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в понедельник в интервью телеканалу TV8 о том, что на него планируется покушение.

"По моей информации, за мое устранение предлагают $1 млн <...>. Если, не дай бог, что-то будет, то [председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ)] Владимир Георгиевич Плахотнюк и вся его свита за это отвечает", - сказал Додон.

Он сообщил, что не доверяет Службе государственной охраны. "Я доверяю тем, кто рядом со мной, но доверять Госохране я не могу, потому что они подчиняются Плахотнюку", - пояснил президент.

Ранее Додон заявил, что легитимный президент - главная проблема ДПМ, которая теряет власть в стране.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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