Конституционный суд приступил к рассмотрению указа Зеленского о законности роспуска Рады

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) начала рассмотрение жалобы 62 депутатов парламента страны на указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов. Трансляцию заседания КСУ, на который прибыл президент и депутаты, транслируют в прямом эфире украинские телеканалы.

От решения суда будет зависеть судьба досрочных выборов в Раду, которые Зеленский назначил на 21 июля, подписав 21 мая соответствующий указ.

При этом решение о законности указа вряд ли будет объявлено сегодня, заявила глава КСУ Наталья Шаптала.

"До второго вопроса мы сегодня вряд ли дойдем. Давайте проголосуем повестку дня", - заявила она, после чего судьи перешли к рассмотрению жалобы 62 депутатов парламента.

Представление депутатов о роспуске парламента и назначении выборов поступило в КСУ 24 мая. Инициаторы обращения - депутаты из фракции "Народный фронт" посчитали, что коалиция фракций Рады "Европейская Украина" прекратила существование 17 мая, в связи с чем у депутатов было еще 30 дней до создания новой коалиции, поэтому в этот период роспуск парламента является неконституционным.