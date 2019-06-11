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Парламентские выборы на Украине - 2019

Зеленский покинул зал Конституционного суда Украины, "чтобы не давить на судей"

Президент Украины выразил надежду, что суд примет справедливое решение по его указу о роспуске Верховной рады

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конституционный суд (КСУ) принять справедливое решение по его указу о роспуске Верховной рады и досрочных выборах. Об этом он заявил во вторник на заседании Большой палаты суда.

"Я думаю, суд примет справедливое решение, за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми", - сказал Зеленский.

По его словам, указ о роспуске Рады соответствует законодательству, а оспаривание его депутатами - "это попытка еще на несколько месяцев держаться за свои кресла".

После этого Зеленский покинул зал Большой палаты КСУ, "чтобы потом никто не сказал о том, что имело место влияние на судей и что решение принято под давлением".

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УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
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