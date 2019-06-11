Зеленский назначил врио руководителя Государственного управления делами Украины

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте украинского лидера.

Другим указом глава государства уволил Ивана Куцика с этой должности по его заявлению.

Кроме того с должности заместителя главы руководителя Госуправделами Украины уволен Евгений Сарнацкий.

Государственное управление делами (ГУД) - специальный государственный орган по материально-техническому, социально-бытовому и другим видам обеспечения деятельности президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Совета национальной безопасности и обороны, других государственных органов Украины, а также всех международных дипломатических представительств на территории страны.