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Зеленский назначил врио руководителя Государственного управления делами Украины

Президент Украины назначил на эту должность Сергея Борзова

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте украинского лидера.

Другим указом глава государства уволил Ивана Куцика с этой должности по его заявлению.

Кроме того с должности заместителя главы руководителя Госуправделами Украины уволен Евгений Сарнацкий.

Государственное управление делами (ГУД) - специальный государственный орган по материально-техническому, социально-бытовому и другим видам обеспечения деятельности президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Совета национальной безопасности и обороны, других государственных органов Украины, а также всех международных дипломатических представительств на территории страны.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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