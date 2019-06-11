В Гренаде заявили, что рассчитывают на развитие сотрудничества с Россией

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Гренада нацелена на развитие сотрудничества с Россией как на двусторонней основе, так и в рамках Карибского сообщества (КАРИКОМ). Об этом заявил во вторник глава МИД карибской страны Питер Дэвид на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы живем в непростое время. Гренада всячески приветствует то, что делает Россия, и ваш личный вклад в укрепление и развитие наших отношений как на двусторонней основе, так и на международной арене", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Гренада как член КАРИКОМ "нацелена на развитие отношений между Россией и объединением".

Со своей стороны Лавров отметил, что между двумя странами существуют "очень неплохие перспективы" развития сотрудничества во многих областях. "И, конечно, расчитываем сегодня обсудить двусторонние, региональные и международные вопросы", - указал он.