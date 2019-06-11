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Политический кризис в Австрии

СМИ: досрочные выборы в парламент Австрии могут пройти 29 сентября

Австрийское агентство печати сообщило, что резолюцию с предложением даты должны утвердить 3 июля

ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) могут пройти 29 сентября этого года. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати.

По его данным, резолюция с предложением проведения досрочных парламентских выборов 29 сентября была рассмотрена в конституционном комитете Национального совета. Теперь она должна быть утверждена 3 июля по инициативе Социал-демократической партии Австрии и Австрийской партии свободы.

Австрия из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) готовится к досрочным парламентским выборам в сентябре 2019 года. Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. 3 июня президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера республики Бригитте Бирляйн и министров ее переходного правительства на время работы до досрочных выборов в Национальный совет.

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