Конституционный суд Украины не располагает актуальным списком коалиции в Раде

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Украины не располагает официальной информацией о составе коалиции в Верховной раде. Об этом сообщил во вторник судья-докладчик Виктор Кривенко на заседании, в ходе которого рассматривается жалоба 62 депутатов о соответствии Конституции указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске парламента.

"Председатель Верховной рады Андрей Парубий предоставил запрашиваемые материалы, за исключением информации об изменениях в составе коалиции", - сказал он. Судья отметил, что спикер не предоставил документы, связанные с выходом из коалиции в 2016 году фракций "Самопомощь", "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Батькивщина", а также списки депутатов Рады, входящих в состав коалиции после 19 февраля 2016 года.

Представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский отметил, что отсутствие коалиции в Раде еще в 2016 году подтверждается стенограммами заседаний парламента. Кроме того, продолжил он, согласно данным информационной системы "Рада", совокупный состав фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", которые остались в коалиции после того, как ее покинули депутаты трех фракций, составлял 216 депутатов, при минимально необходимых 226.

В ответ выступивший в суде депутат из фракции Радикальной партии Олег Куприенко попытался объяснить, что информацию на сайте Рады не следует считать корректной, поскольку после выхода трех фракций из коалиции в ней все равно продолжали оставаться более 226 народных избранников. По его словам, изначально в коалицию входили 302 депутата. Вышедшие из нее представители трех фракций в совокупности насчитывали только 74 человека. "Таким образом, когда мы вышли из коалиции, мы понимали, что там остается более 226 депутатов", - заявил Куприенко.

Представитель же Зеленского продолжал настаивать, что факт отсутствия коалиции в 2016 году подтверждали своими публичными заявлениями как руководители вышедших из нее партий, так и сам президент Петр Порошенко, объяснявший тогда, что он, по Конституции, может теперь распустить парламент, но не обязан этого делать.

Заслушав представителей сторон, суд удалился на второй за сегодняшний день перерыв.

Распад коалиции и роспуск Верховной рады

Согласно Конституции Украины, после распада правящей коалиции фракциям дается 30 дней для создания нового большинства в парламенте. В случае если коалиция не создана, президент получает право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Еще во время инаугурации на пост президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады. Причиной в его указе как раз было названо отсутствие правящего большинства в Раде в течение более 30 дней.

Однако депутаты с этим не согласились и решили оспорить указ президента в Конституционном суде. По их версии, коалиция перестала существовать не в 2016 году, а только 17 мая этого года, когда за три дня до инаугурации Зеленского фракция "Народный фронт" вдруг объявила, что покидает парламентское большинство, а спикер Рады провозгласил распад правящей коалиции. Тогда же большинство экспертов отмечало, что этот демарш был специально предпринят сторонниками уходящего президента Петра Порошенко, чтобы помешать Зеленскому провести досрочные выборы.