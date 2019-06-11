Конституционный суд Украины потребовал доказательств отсутствия коалиции в Раде

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) заявил о необходимости доказать факт отсутствия коалиции в Раде, на основании которого президент Владимир Зеленский принял решение о роспуске парламента. Об этом заявил судья Игорь Слиденко во вторник во время заседания суда.

"Есть или нет коалиции в парламенте, в соответствии с нормами конституции, об этом может сказать, пожалуй, только Конституционный суд на основании целевого и системного толкования ряда норм конституции, так как в самой конституции существуют правовые пробелы", - цитирует его УНН. Судья также добавил, что факт отсутствия коалиции в парламенте требует доказательств, так как не является общеизвестным.

В ходе заседания судьи также обратили внимание на то, что не располагают официальной информацией о составе коалиции в Верховной раде. В частности, спикер парламента Андрей Парубий не предоставил запрашиваемую судом информацию о выходе из коалиции в 2016 году "Самопомощи", Радикальной партии Олега Ляшко и "Батькивщины", а также списки депутатов Рады, входящих в состав коалиции после 19 февраля 2016 года.

Согласно конституции, после распада правящей коалиции фракциям дается 30 дней для создания нового большинства в парламенте. В случае если коалиция не создана, президент получает право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Еще во время инаугурации на пост президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады. Причиной в его указе как раз было названо отсутствие правящего большинства в Раде в течение более 30 дней.

Однако депутаты с этим не согласились и решили оспорить указ президента в Конституционном суде. По их версии, коалиция перестала существовать не в 2016 году, а только 17 мая этого года, когда за три дня до инаугурации Зеленского фракция "Народный фронт" вдруг объявила, что покидает парламентское большинство, а спикер Рады провозгласил распад правящей коалиции. Тогда же большинство экспертов отмечало, что этот демарш был специально предпринят сторонниками уходящего президента Петра Порошенко, чтобы помешать Зеленскому провести досрочные выборы.