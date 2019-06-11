{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Парламентские выборы в Молдавии

Премьер Молдавии: лидер Демпартии может стать персоной нон грата

По словам Майи Санду, если олигарх Владимир Плахотнюк откажется мирно передать власть, то попадет в категорию диктаторов

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк, который отказывается мирно передать власть признанному международным сообществом парламенту и правительству, может стать персоной нон грата. Об этом заявила премьер Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TV8.

"У Плахотнюка нет альтернативы. Если он откажется мирно передать власть, то попадет в категорию диктаторов, в отношении которых есть доказательства того, что они узурпаторы. И тогда он может стать персоной нон грата во многих странах", - сказала Санду. Она выразила надежду, что с уходом Плахотнюка, который узурпировал власть в стране, Демпартия сможет в будущем быть реформирована.

Теги
МолдавияПарламентские выборы в Молдавии
Макрон планирует придать новый импульс стратегическому диалогу с Россией
Москве и Парижу нужна стратегическая дискуссия, отметил президент Франции
Читать полностью