Премьер Молдавии: лидер Демпартии может стать персоной нон грата

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк, который отказывается мирно передать власть признанному международным сообществом парламенту и правительству, может стать персоной нон грата. Об этом заявила премьер Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TV8.

"У Плахотнюка нет альтернативы. Если он откажется мирно передать власть, то попадет в категорию диктаторов, в отношении которых есть доказательства того, что они узурпаторы. И тогда он может стать персоной нон грата во многих странах", - сказала Санду. Она выразила надежду, что с уходом Плахотнюка, который узурпировал власть в стране, Демпартия сможет в будущем быть реформирована.