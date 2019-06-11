Касым-Жомарт Токаев официально вступит в должность президента Казахстана

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НУР-СУЛТАН, 12 июня. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана 9 июня, в среду официально вступит в должность главы государства. Торжественная церемония запланирована в 10:30 (7:30 мск) во Дворце независимости в столице республики.

Согласно законодательству, президент республики вступает в должность с момента принесения присяги народу Казахстана. Возложив правую руку на Конституцию страны, он должен произнести текст присяги на государственном языке, а затем поцеловать государственный флаг. После исполнения государственного гимна Казахстана председатель Центризбиркома вручит Токаеву удостоверение президента Республики Казахстан, нагрудный знак, штандарт президента Казахстана и орден "Алтын Кыран" ("Золотой Орел").

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного совета, судей Верховного суда, а также всех бывших президентов республики, так что в церемонии ожидают участия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как сообщили в МИД, на церемонию приглашены представители дипломатического корпуса, аккредитованные в республике. В Министерстве обороны Казахстана уточнили, что "в ходе мероприятия планируется прохождение парадного расчета и салют".

После внеочередных выборов инаугурация избранного президента проводится в течение месяца со дня опубликования итогов выборов. Однако с ее проведением было решено не затягивать из-за графика международных мероприятий главы государства. "Инаугурацию планируется провести 12 июня, если ЦИК успеет завершить окончательный подсчет голосов. 14 июня я отправляюсь на саммит ШОС в Бишкек. Желательно, чтобы президент Казахстана там присутствовал в своем полном качестве", - пояснил Токаев журналистам на пресс-конференции во вторник.

Назначение выборов

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев, который занимал высшую государственную должность почти три десятилетия, досрочно сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день, согласно конституции, глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана 66-летний Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. Предполагалось, что он будет оставаться на посту главы Казахстана до 2020 года, то есть до истечения срока президентского мандата Назарбаева, после чего состоятся очередные выборы главы государства. Однако 9 апреля Токаев подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов.

В Казахстане президентские выборы проходили шесть раз: в 1991, 1999, 2005, 2011, 2015 и 2019 годах. Первая церемония инаугурации президента Нурсултана Назарбаева состоялась 10 декабря 1991 года в Алма-Ате. Следующие его инаугурации прошли уже Астане. Четвертая и пятая инаугурации президента состоялись во Дворце независимости. Шестая по счету инаугурация главы государства также пройдет в этом здании.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент, Касым-Жомарт Токаев. Победу на выборах одержал Токаев, набрав 70,96% голосов избирателей.

Курс на преемственность

В своей предвыборной программе Токаев подчеркивал, что нацелен на преемственность социальной, экономической и внешней политики, проводимой Назарбаевым. "Наша программа - это преемственность, справедливость, прогресс во имя благополучия всего народа. Мы обязательно добьемся этой цели", - сказал он на форуме своих сторонников на выборах президента страны, организованном правящей партией "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Токаев отметил, что сейчас народ Казахстана стоит перед историческим выбором. "Наша главная задача - реализовать стратегию Елбасы (лидера нации Нурсултана Назарбаева - прим. ТАСС), чтобы укрепить потенциал государства, сберечь мир и согласие в обществе, ввести Казахстан в группу наиболее развитых государств мира, обеспечить высокий уровень жизни народа, создать условия для труда граждан, укрепить верховенство закона, усилить социальную справедливость, поддержать малый и средний бизнес. А для этого нужны реформы. Локомотив реформ - это вы, наша прекрасная молодежь; будущее Казахстана - в руках молодых людей", - подчеркнул президент Казахстана.

Как считает казахстанский политолог, директор Научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат Калиев, после избрания Токаева президентом Казахстана сотрудничество с Россией будет усиливаться. "Токаев - один из архитекторов многовекторной модели внешней политики, соответственно, он будет удерживать выстроенную систему балансов взаимоотношений с геополитическими центрами. Во-первых, становление Евразийского экономического союза формировалось в тот период, когда Касым-Жомарт Токаев находился в высших эшелонах власти. Во-вторых, сейчас Назарбаев является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, соответственно, Токаев как его верный ученик и последователь будет помогать ему в реализации полномочий в этой должности. Поэтому я думаю, что казахстанско-российские отношения будут только укрепляться", - рассказал Калиев, отвечая на вопрос ТАСС.

Говоря о первых шагах, которые после вступления в должность предпримет Токаев, эксперты не исключают перестановок среди руководителей регионов и силовых ведомств - Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции и других. В то же время ожидается, что эти перемены не будут резкими и широкомасштабными.