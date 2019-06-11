И.о. главы Пентагона обсудит с турецким коллегой ситуацию с С-400 и F-35

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. И.о. министра обороны США Патрик Шанахан обсудит в среду во время телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и приостановкой обучения турецких летчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35. Его слова приводит во вторник телеканал CNN .

"Завтра у меня будет телефонный разговор с министром Акаром, и мы сможем проинформировать друг друга о прогрессе", - рассказал он журналистам. "Мы заморозили некоторые виды деятельности в том, что касается тренировок. Но мы не приостанавливали обслуживание. Но я надеюсь, что завтра мы обменяемся взглядами и проинформируем друг друга о том, в чем удалось достичь прогресса", - добавил Шанахан.

Как сообщил ранее официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс, турецкие летчики, проходящие обучение навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 на авиабазе Люк в штате Аризона, прекратили тренировочные полеты. Как отмечало агентство Reuters, начальник авиабазы Люк на прошлой неделе решил прекратить программы подготовки турецких летчиков и техников из соображений безопасности. Вместе с тем издание подчеркивало, что турецкие специалисты продолжают подготовку на авиабазе Эглин во Флориде.

По данным журнала Foreign Policy, ранее Шанахан в письме, направленном Акару, уведомил, что к 31 июля командировочные предписания турецких летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен. США также отказались принять 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году, поскольку Вашингтон принял решение "приостановить участие Турции в программе F-35".

Приостановка обучения турецких летчиков вызвана решением Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран.