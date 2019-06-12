Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ использовать информаторов против Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Дональд Трамп заявил, что не позволил бы американским спецслужбам использовать своих информаторов против лидера КНДР Ким Чен Ына. С такими словами президент США выступил во вторник перед журналистами на Южной лужайке Белого дома, комментируя информацию американских СМИ о том, что старший брат лидера КНДР Ким Чен Нам, убитый в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году, мог быть осведомителем ЦРУ.

"Я видел информацию о ЦРУ по поводу его брата или единокровного брата. И я бы сказал ему [Ким Чен Ыну], что такого бы не произошло под моим руководством. Я бы не позволил подобного под моим руководством", - заявил Трамп.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник, между Ким Чен Намом и ЦРУ "была связь". Издание утверждает, что он был информатором американского разведывательного управления и "неоднократно встречался с его представителями". По сведениям газеты, в феврале 2017, когда на Ким Чен Нама было совершено покушение, он направлялся в Малайзию в том числе для встречи с представителем ЦРУ. При этом источник издания допускает, что это могло быть не единственной целью его поездки. ЦРУ никак не прокомментировало газете данную информацию.

Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. По делу были задержаны гражданка Индонезии Сити Айсиа, впоследствии оправданная, и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, которая по обвинению в причинении ущерба здоровью, повлекшему смерть, была приговорена к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР. Ким Чен Нам попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту гражданина Доминиканской республики в мае 2001 года. С тех пор он проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао (Аомэнь).