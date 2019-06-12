Хаммонд заявил о неосуществимости Brexit 31 октября, обещанного Джонсоном

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Выход Великобритании из ЕС 31 октября, обещанный фаворитом борьбы за пост лидера тори и премьер-министра страны Борисом Джонсоном, является неосуществимой задачей. Об этом, как сообщила вечером в среду газета The Times, заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в ответ на основные тезисы программной речи экс-главы МИД королевства.

"Я думаю, что будет очень трудно - на самом-то деле я полагаю, что невозможно - сделать это к 31 октября. И я не думаю, что нашим национальным интересам будет отвечать движение к краю пропасти на полной скорости", - отметил второй по значимости чиновник в кабинете Терезы Мэй, недвусмысленно дав понять о своем отношении к идее поспешного и неподготовленного Brexit.

К тому же Хаммонд напомнил, что в нынешнем созыве Палаты общин британского парламента большинство депутатов являются противниками выхода Великобритания из ЕС без сделки об условиях "развода" сторон. "Тот факт, что мы меняем лидера Консервативной партии и премьер-министра, не меняет основной динамики этой проблемы: парламентская арифметика остается точно такой же, как и позиция Европейского союза", - заявил канцлер казначейства, пояснив, что чиновники в Брюсселе "будут очень рады переговорить с новым премьер-министром, но они не собираются пересматривать соглашение об выходе [Великобританиииз ЕС]".

Во время выступления в среду с программной речью Джонсон подчеркнул, что выход из ЕС без сделки не является его предпочтительным вариантом, однако подчеркнул, что к такому развитию событий нужно готовиться. По его словам, очередная задержка с Brexit окунет страну в атмосферу разочарования и безысходности и обернется для тори поражением на всеобщих выборах.

Определившиеся с выбором депутаты

По информации британских СМИ, Джонсон более чем уверенно опережает своих соперников по борьбе за премьерский пост по числу уже завоеванных сторонников среди уже определившихся с выбором парламентариев. Как сообщил в среду телеканал Sky News, экс-главу британского МИД на должности нового лидера Консервативной партии пока готовы поддержать 83 депутата Палаты общин, в то время как его преемника на посту руководителя Форин оффиса Джереми Ханта - 33 парламентария, а министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкла Гоува - 31 депутат. Остальные претенденты на пост главы британского правительства пользуются существенно меньшей поддержкой.

В четверг состоится первый раунд внутрипарламентского голосования. Этот раунд отсеет как минимум одного из 10 кандидатов в премьеры, а также тех претендентов, которые завоюют менее 17 голосов депутатов, то есть менее 5% от общей численности парламентской фракции тори. С учетом существования многоступенчатой системы отбора кандидатов имя нового лидера консерваторов и одновременно нового премьер-министра Великобритании станет известно только в 20-х числах июля.