В первых теледебатах демократов США смогут участвовать 20 политиков

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Условия для участия в первых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах 2020 года полностью выполнили 14 человек. Еще шестеро выполнили их лишь частично, сообщил в среду интернет-портал Elections Central, размещающий материалы о подготовке к выборам.

По его данным, в среду вечером истек установленный Национальным комитетом Демократической партии срок, в течение которого претенденты должны были выполнить условия для участия в теледебатах - собрать пожертвования минимум от 65 тыс. избирателей по меньшей мере из 20 штатов или по итогам трех опросов получить по крайней мере 1% поддержки избирателей.

Из 24 претендентов-демократов, объявивших о намерении бороться за пост президента, 14 выполнили оба эти условия, шестеро - лишь одно из них, добившись уровня поддержки в 1% по данным опросов. Еще четверо не соответствуют установленным критериям.

Среди тех, кто выполнил оба условия для участия в первых теледебатах, которые пройдут 26-27 июня в Майами, - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, соперничавший с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от демократов на выборах 2016 года, экс-вице-президент США Джо Байден, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер и ряд менее известных политических и общественных деятелей.

Жеребьевка для участия в первых теледебатах состоится в пятницу. По ее итогам станет ясно, кто из претендентов будет участвовать в теледебатах вечером 26, а кто - вечером 27 июня. Теледебаты начнутся в 21:00 по местному времени (04:00 мск) и будут продолжаться два часа. Трансляцию будет вести телекомпания NBC.

В целом Национальный комитет Демпартии намерен провести в общей сложности 12 теледебатов претендентов. Шесть из них состоятся еще до конца нынешнего года, еще шесть - с января по апрель 2020 года.