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Украина пока не будет посылать боевые корабли в Керченский пролив

Начальник Генштаба ВС Украины заявил о неготовности к рискам

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Украина не намерена сдавать позиции в Керченском проливе, но вопрос нового прохождения украинских сил через него пока не стоит. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

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"Все решения будут приниматься взвешенно... Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал он в опубликованном в четверг интервью "Би-би-си Украина".

При этом Хомчак отметил, что сначала нужно разобраться с инцидентом во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.

"Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - добавил он. Хомчак также подчеркнул, что руководство так называемой Операции объединенных сил (ООС) "готово реагировать на все угрозы".

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