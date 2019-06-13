Украина пока не будет посылать боевые корабли в Керченский пролив

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Украина не намерена сдавать позиции в Керченском проливе, но вопрос нового прохождения украинских сил через него пока не стоит. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Все решения будут приниматься взвешенно... Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал он в опубликованном в четверг интервью "Би-би-си Украина".

При этом Хомчак отметил, что сначала нужно разобраться с инцидентом во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.

"Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - добавил он. Хомчак также подчеркнул, что руководство так называемой Операции объединенных сил (ООС) "готово реагировать на все угрозы".