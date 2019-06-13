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Нападение на танкеры в Оманском заливе

СМИ: с горящих танкеров в Оманском заливе спасены 44 моряка

Их направили в порт Джаск, сообщает агентство IRNA

ТАСС, 13 июня. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, находившихся на борту двух танкеров, которые подверглись нападению в Оманском заливе. Об этом сообщило в четверг агентство IRNA.

По данным агентства, спасенные моряки были направлены в порт Джаск, расположенный на территории Ирана на берегу Оманского залива.

Ранее иранский телеканал PressTV сообщил, что два нефтяных судна подверглись в четверг нападению в Оманском заливе. В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей танкеров.

Между тем, арабские СМИ отмечают, что суда подверглись торпедной атаке. Пожар на танкерах продолжается.

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ИранНападение на танкеры в Оманском заливе
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