СМИ: США могут предложить Индии истребители F-35

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /ТАСС/. США могут предложить Индии купить истребители пятого поколения F-35 для ВВС и ВМС в случае отказа Нью-Дели от приобретения российского ЗРК С-400 "Триумф" на сумму в $5,4 млрд. Об этом в четверг сообщила газета The Economic Times.

"США усилили давление на Индию в связи с подписанием в октябре прошлого года соглашения о поставке С-400, высокопоставленные представители Вашингтона заявили, что это окажет прямое воздействие на любое сотрудничество [двух стран] в сфере высоких технологий", - пишет издание.

Индия пристально следит за происходящим вокруг Турции, членом НАТО, которой США угрожают санкциями и отказом от выполнения контракта по поставке истребителей F-35 за соглашение о закупке С-400 у России. Тем временем министерство обороны Индии, как ожидается, в ближайшее время объявит тендер на 111 истребителей для ВВС в рамках программы стратегического партнерства. Индийские ВМС также готовят технические обоснования, касающиеся предстоящей закупки 57 боевых самолетов.

"В то время как от Индии не поступало официальных запросов, и США не предлагали поставки F-35, эти самолеты считаются единственной воздушной платформой, которая в случае модернизации и оснащения [соответствующими] вооружениями может поражать ЗРК С-400, который был поставлен Китаю", - отмечает The Economic Times.

Газета подчеркивает, что "как и Турция, Индия твердо придерживается линии на приобретение С-400, но, как стало известно, даже только частичная оплата этой сделки делает возможными санкции против Нью-Дели, которые предусмотрены в отношении получателей оружия из России". Более строгие санкции в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций") также угрожают странам, которые покупают С-400 у России.

"Хотя существовало впечатление, что США сделают для Индии исключение и не применят санкции, предусмотренные CAATSA, последние заявления Вашингтона свидетельствуют не в пользу этого", - полагает газета.

Позиция Вашингтона не разрешает использование новейших американских боевых самолетов странами, на вооружении которых находятся ЗРК С-400, поскольку данные об их технических характеристиках могут быть использованы для модификации и увеличения боевых возможностей этого комплекса ПВО.

"В целях предотвратить получение Индией С-400 США предложили ей приобрести американские ЗРК NASAMS II для противовоздушной и противоракетной обороны столичного региона Дели. В добавление к этому США также ведут переговоры с Индией о поставках систем ПРО THAAD и Patriot [PAC-3], цена которых значительно превышает стоимость С-400", - информирует издание.

Контракт на поставку Индии ЗРС С-400 "Триумф" был подписан в начале октября прошлого года во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Предполагается, что по контракту на сумму свыше $5 млрд Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы.