Танкер Kokuka Courageous транспортировал метанол

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Танкер Kokuka Courageous, предположительно, атакованный в четверг в Оманском заливе, транспортировал метанол, угрозы затопления судна нет. Об этом сообщила в четверг сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement, которая входит в базирующийся в Гамбурге концерн Schulte Group.

"Kokuka Courageous остается в зоне [инцидента], угрозы затопления нет. Груз метанола в сохранности", - говорится в сообщении. Причины аварийной ситуации не называются, в пресс-релизе говорится об "инциденте, связанном с безопасностью".

По данным японских СМИ, танкер арендован японской транспортной компанией Kokuka Sangyo через ее дочернее предприятие на Панаме и ходит под флагом этой страны. Партия метанола принадлежит компании Mitsubishi Gas Chemical.

На борту судна находился 21 человек - все граждане Филиппин. Они эвакуированы в ОАЭ. Один из них получил легкие травмы, остальные не пострадали.

Длина танкера составляет 170 м, водоизмещение - 19 тыс. т. Танкер перевозил метанол из Саудовской Аравии в Таиланд и Сингапур. Как заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, в ведомстве созвано экстренное совещание в связи с инцидентом.