Кучма обсудил с главой ОБСЕ подготовку к "хлебному перемирию" в Донбассе

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Второй президент Украины, официальный представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма обсудил на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком подготовку к "хлебному перемирию" в Донбассе. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

"Стороны засвидетельствовали безальтернативность минских договоренностей и целиком согласились относительно первоочередности выполнения именно блока по безопасности этих соглашений. В этом контексте обсудили ход подготовки к т. н. "хлебному перемирию", - сказано в сообщении.

При этом стороны выразили сожаление относительно срыва разведения сил в районе станицы Луганской.

Со своей стороны Лайчак приветствовал инициативы Кучмы, озвученные им на заседании контактной группы 5 июня, выразив надежду, что они будут поддержаны всеми переговорными сторонами. "Я только приветствую ту рабочую атмосферу, которая возобновилась в Трехсторонней контактной группе", - цитирует главу ОБСЕ информагентство УНН.

Ранее в четверг Кучма провел встречу с гуманитарным координатором ООН на Украине Оснат Лубрани, в ходе которой стороны обсудили ход выполнения минских соглашений. Представитель ООН подчеркнула, что генеральный секретарь этой организации Антониу Гутерриш внимательно следит за этим вопросом и "искренне хочет, чтобы в деле выполнения минских соглашений появилась новая динамика". На встрече также отметили позитивные подвижки в вопросе "разблокирования освобождения удерживаемых лиц", отдельное внимание было уделено теме поиска без вести пропавших. Экс-глава государства рассказал об "активизации работы правительства Украины в решении социально-экономических проблем Донбасса".

В минувшую среду, 12 июня, тема урегулирования ситуации в Донбассе поднималась на встрече Кучмы с экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом и главой делегации Международного комитета Красного Креста на Украине Флоранс Жиллет.

Инициативы Кучмы

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма ранее заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о перемирии норму "не стрелять в ответ". Позже он объяснил, что украинские войска во время режима тишины "не должны отвечать на провокационные обстрелы". Также он высказал предложение снять экономическую блокаду с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Правда, позже на брифинге в Киеве Кучма говорил, что Донбасс не находится в экономической блокаде.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 июня заявил, что после заседания контактной группы в Минске 5 июня зарегистрировал три уголовных дела о государственной измене, подготовке к финансированию террористов и к препятствованию украинской армии. Однако он не назвал ни одной фамилии и не уточнил, по каким именно заявлениям открыл дела. Луценко лишь пояснил, что у него вызвало возмущение "предложение представителей Украины в минской контактной группе запретить огонь в сторону противника".

Очередное заседание контактной группы запланировано в Минске на 19 июня.