СМИ: прокуратура Австрии начала расследование против Штрахе из-за видеозаписи с Ибицы

ВЕНА, 13 июня. /ТАСС/. Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции начала расследование в отношении бывшего вице-канцлера Австрии и экс-председателя правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе по подозрению в злоупотреблении доверием. Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати.

Поводом для следственных действий стали утверждения Штрахе о путях скрытого финансирования его партии в обход Счетной палаты Австрии. Эти заявления политика были зафиксированы на видеозаписи, сделанной на Ибице в 2017 году. Расследование также ведется против бывшего руководителя фракции АПС в парламенте Йоханна Гуденуса, который присутствовал при тех событиях. Кроме того, расследование затрагивает депутата от АПС Маркуса Тшанка, который был в четверг лишен депутатской неприкосновенности. Тшанка подозревают в организации подставных объединений, через которые могли поступать скрытые средства на счета АПС.

В конце мая прокуратура Вены начала расследование с целью установления авторов скандальной видеозаписи со Штрахе, который подал заявление в отношении трех неназванных лиц. По словам Штрахе, компрометирующий видеоматериал был снят незаконно с использованием средств скрытой съемки, а его публикация нанесла ему ущерб.

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя АПС из-за публикации этой видеозаписи. На ней зафиксировано, как он вместе с Гуденусом обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным государственным контрактам в Австрии, а также тайные финансовые сделки в обход Счетной палаты Австрии. В результате этого в стране развалилось коалиционное правительство Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы и были назначены досрочные парламентские выборы на осень 2019 года. Правительство главе с канцлером Себастьяном Курцем было отправлено в отставку, канцлером переходного периода была назначена Бригитте Бирляйн.