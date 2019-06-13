CNN: у борта одного из подвергшихся нападению танкеров видели похожий на мину предмет

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Экипаж американского эсминца Bainbridge наблюдал у борта одного из танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе, предмет, похожий на неразорвавшуюся мину. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

Как отмечалось в репортаже, это могла быть магнитная мина.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.