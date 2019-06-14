В Австрии бывшего вице-канцлера Штрахе заподозрили в идее приватизировать источники воды

ВЕНА, 14 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента от Социал-демократической партии Австрии предложили законодательно запретить приватизацию источников воды на территории Австрийской Республики после того, как средства массовой информации приписали подобную инициативу бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе. Как отмечает издание Kurir, Штрахе на скандальной видеозаписи на Ибице говорил не только на тему тайных сделок в обход счетной палаты, но и обмолвился о возможности монетизации питьевой воды в Австрии.

Слухи о приватизации источников воды вызвали негодование среди австрийцев. Политические оппоненты Штрахе заговорили об угрозе продажи водных ресурсов за рубеж. В итоге депутаты Национального совета хотят прописать в конституции запрет на приватизацию воды, чтобы она навсегда осталась в государственной собственности. Издание Kurir при этом заметило, что зарубежные инвесторы не могут просто так приобрести источники воды на территории страны или запретить ей пользоваться местным жителям.

Сам Штрахе заявил, что никогда не выступал с предложением приватизировать воду и обвинил прессу в распространении ложных сведений, не подкрепленных документальным подтверждением. "Я никогда не выступал за приватизацию воды, а только в защиту воды в австрийской конституции, - говорится в заявлении Штрахе. - Я всегда стремился к тому, чтобы наша питьевая вода стала "белым золотом", была защищена от продажи как собственность австрийских граждан. Пожалуйста, не дайте себя одурачить фальшивым новостям в СМИ".

Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы (АПС) 18 мая из-за публикации видеозаписи с Ибицы, датированной 2017 годом. На ее фрагментах видно, как он обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в обмен на доступ к строительным государственным контрактам в Австрии, а также тайные финансовые сделки в обход счетной палаты. В результате этого в Австрии развалилось коалиционное правительство Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы и были назначены досрочные парламентские выборы на осень 2019 года. Правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем было отправлено в отставку, канцлером переходного периода была назначена Бригитте Бирляйн.