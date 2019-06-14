Зеленский на встрече с главой ОБСЕ назвал своей главной целью прекращение огня в Донбассе

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, подчеркнув, что прекращение огня и возвращение мира является для него ключевым приоритетом.

"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - приводит слова главы государства его пресс-служба.

Он добавил, что Украина осуществляет шаги по активизации переговорного процесса в рамках минского формата. "Уже была проведена одна встреча, был назначен представитель Украины в трехсторонней контактной группе - второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Зеленский.

Мирослав Лайчак в свою очередь заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески содействовать достижению устойчивого мира в Донбассе.