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Кризис на Украине

Зеленский на встрече с главой ОБСЕ назвал своей главной целью прекращение огня в Донбассе

Президент Украины в качестве приоритета также указал возвращение "заложников домой"

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, подчеркнув, что прекращение огня и возвращение мира является для него ключевым приоритетом.

"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - приводит слова главы государства его пресс-служба.

Он добавил, что Украина осуществляет шаги по активизации переговорного процесса в рамках минского формата. "Уже была проведена одна встреча, был назначен представитель Украины в трехсторонней контактной группе - второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Зеленский.

Мирослав Лайчак в свою очередь заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески содействовать достижению устойчивого мира в Донбассе.

Теги
УкраинаСловакияКризис на УкраинеКучма, Леонид ДаниловичЛайчак, МирославЗеленский, Владимир Александрович
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